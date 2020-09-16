Afobe Trabzon’da

Trabzon Sörloth'un boşluğunu Kongolu golcü Benik Afobe ile dolduracak... Trabzonspor kariyeri boyunca toplamda yaklaşık 40 milyon Euro'luk bonservis bedelleri ödenen 27 yaşındaki Afobe ile her konuda anlaşmaya vardı.

100 BİN EURO ÖDENECEK

Yıldız golcü Stoke City'den kiralandı ve bugün imza atacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kongolu yıldız oyuncu için 100 bin Euro kiralama bedeli ödenecek.

SEZON SONU 1.2 MİLYON EURO

Trabzon sezon sonunda oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalaması durumunda Stoke City kulübüne 1 milyon 200 bin Euro daha ödeme yapılacak...

13 MAÇA ÇIKTI 3 GOL ATTI

Geçen sezon Stoke City kulübünün Bristol City kulübüne kiralık olarak gönderdiği oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 13 maçta forma giyebildi ve 3 gol attı.

40 MİLYON ÖDENDİ!

Benik Afobe için şu ana kadar kulüpler 40 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.