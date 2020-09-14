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    • Spor
    • 14.09.2020 Gazete
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    Ve Marcel Tisserand ’da

    , bir süredir görüştüğü ve kesin anlaşma sağladığı Marcel Tisserand’ı dün gece ’a getirdi. Bugün sağlık kontrolünden geçirilmesi beklenen Kongolu stoperle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

    Ve Tisserand istanbul’da

    Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'ı dün 'a getirdi. Gece yarısı İstanbul'a ayak basan Demokratik Kongolu stoper bugün sağlık kontrolünden geçecek. Sonrasında da 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

    Wolfsburg kulübüne ne kadar bonservis verileceği ise henüz açıklanmadı. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Tisserand 2018 yılında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a transfer olmuştu.

    Tisserand, Fransa Ligi'nde Monaco, Toulouse ve Lens formaları da giymişti. Tisserand aynı zamanda Monaco altyapısında yetişmiş bir oyuncu. Fransa vatandaşlığı da bulunan Tisserand, 15 kez Demokratik Kongo Milli Takım forması da giydi.

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