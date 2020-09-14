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    • Spor
    • 14.09.2020 Gazete
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    'da ortaya yeni aday

    Etebo inden sonra orta sahaya yeni bir takviye yapmak için gaza bastı. Cimbom, merkez orta sahada oynayan ’ın menajeri ile temasa geçti. Terim’in de onay verdiği transfer önümüzdeki hafta netleşecek.

    Ortaya yeni aday Jack Wilshere

    Etebo inden sonra orta sahaya yeni bir takviye yapmak için gaza bastı. Cimbom, merkez orta sahada oynayan 'ın menajeri ile temasa geçti. Terim'in de onay verdiği transfer önümüzdeki hafta netleşecek.

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Cimbom'da transferi Şükrü Hanedar yönetiyor. Wilshere'ın West Ham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yıldız orta saha oyuncusu kulübünden bonservisini almak üzere.



    2018'DEN BERİ WEST HAM'DA
    dışında forma giymeyen Wilshere, 34 kez milli takımda görev aldı. Daha önce adı Türk takımlarıyla anılan Wilshere, 2018 yılından beri 'da forma giyiyor.

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