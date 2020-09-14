Eddie Newton: Yanlış bir kararla 2 kere cezalandırıldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İLK YARIDA HAKİMDİK

Hakem Ali Şansalan'ın çok basit bir penaltı kararı verdiğini söyleyen Newton, "Tabii ki kırmızı kart oyunu etkiler. Basit bir karardı. Bir takımı 2 kere cezalandırıyorsunuz böyle bir olayla. Maça gelirsek... İlk yarıda oyuna hakimdik. Penaltıdan sonra bizim için işler zor oldu" dedi. Sörloht için sorulan bir soruya, "Kendisini çok isteyen var. Kulüp olarak en doğrusunu yapacağız" ifadesini kullandı.