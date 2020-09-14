Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eddie Newton: Yanlış bir kararla 2 kere cezalandırıldık

    ardından açıklamalarda bulundu.

    Yanlış bir kararla 2 kere cezalandırıldık

    ardından açıklamalarda bulundu.

    İLK YARIDA HAKİMDİK
    Hakem Ali Şansalan'ın çok basit bir penaltı kararı verdiğini söyleyen Newton, "Tabii ki kırmızı kart oyunu etkiler. Basit bir karardı. Bir takımı 2 kere cezalandırıyorsunuz böyle bir olayla. Maça gelirsek... İlk yarıda oyuna hakimdik. Penaltıdan sonra bizim için işler zor oldu" dedi. Sörloht için sorulan bir soruya, "Kendisini çok isteyen var. Kulüp olarak en doğrusunu yapacağız" ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Eddie Newton: Yanlış bir kararla 2 kere cezalandırıldık
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri