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    • Spor
    • 12.09.2020 Gazete
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    'da neler oluyor? Bomba etkisi yarattı

    Dün   'la ilgili belgelerle sarsıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni ler 'nin menajeri 'a 2 milyon 175 bin Euro ödediği gösteren belgeler şok etkisi yarattı. Kısa süre sonra ise bir başka yeni transfer Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'ya 1 milyon 50 bin Euro ödendiği de ortaya çıktı.

    Saray'da neler oluyor?

    Dün Galatasaray'la ilgili belgelerle sarsıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni ler Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour'a 2 milyon 175 bin Euro ödediği gösteren belgeler şok etkisi yarattı. Kısa süre sonra ise bir başka yeni transfer Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'ya 1 milyon 50 bin Euro ödendiği de ortaya çıktı.

    BÜYÜK BİR TARTIŞMA YARATTI
    Galatasaray yönetiminin iki menajere neden 3.2 milyon Euro ödediği büyük tartışmalar yarattı. Sarı-Kırmızılılar belgelerin doğru olduğunu kabul ederken kulüpte köstebek avı başladı.

    BAŞKA BELGELER DE ÇIKACAK!
    Yönetim bu belgelerin kulüp içindeki kişiler tarafından basına sızdırıldığını düşünüyor. Önümüzdeki günlerde başka futbolcularla ilgili belgelerin de gün yüzüne çıkacağı iddia ediliyor.

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