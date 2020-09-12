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    • Spor
    • 12.09.2020 Gazete
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    Hasan : Bu hakemlerle lig bitmez

    Başkanı Hasan , “Böyle hakem mi olur? Tüm gördü sahada olanları. Bu hakemlerle bu lig biter mi?” dedi.

    Bu hakemlerle lig bitmez

    Başkanı Hasan Kartal, maçı sonrasında hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. ekibinin Başkanı , "Böyle hakem mi olur? Bunu sokaktan bulup getirmişler! Tüm gördü sahada olanları. Bu hakemlerle bu lig biter mi?" dedi. Rizespor Başkanı, "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum. Sezonun ilk maçı böyle oldu, Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun. Hiç saklanacak bir şey yok ki burada, en ufak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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