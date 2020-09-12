Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrasında hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Karadeniz ekibinin Başkanı Kartal, "Böyle hakem mi olur? Bunu sokaktan bulup getirmişler! Tüm Türkiye gördü sahada olanları. Bu hakemlerle bu lig biter mi?" dedi. Rizespor Başkanı, "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum. Sezonun ilk maçı böyle oldu, TFF Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun. Hiç saklanacak bir şey yok ki burada, en ufak bir şey yok" ifadelerini kullandı.