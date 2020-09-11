Süper Kupa Katar’da

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir beIN SPORTS'ta soruları yanıtladı. Özdemir, "Başakşehir ve Trabzonspor arasındaki Süper Kupa maçı Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak. Kazanan takım Katar Süper Kupa galibiyle karşılaşacak.

Önemli bir gelir elde edeceğiz" dedi. Limitlerle ilgili de konuşan Özdemir, "Yeni sponsorluk geliri, futbolcu satışı varsa takımların yeni harcama limitlerini kulüplere bildireceğiz" diye konuştu.

BENİM MUHATABIM TEKNİK ADAM DEĞİL

Yabancı kuralı hakkında konuşan Özdemir, "Teknik direktörler benim muhatabım olamazlar. Benim muhattabım kulüp başkanları ve yönetimleridir. Eğer bir tavsiyeleri veya şikayetleri varsa kendi başkanlarına iletebilirler" dedi.