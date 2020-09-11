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    • Spor
    • 11.09.2020 Gazete
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    Başkanı beIN ’ta soruları yanıtladı. Özdemir, “ ve arasındaki maçı ’ın başkenti Doha’da oynanacak. Kazanan takım Katar Süper Kupa galibiyle karşılaşacak.

    Süper Kupa Katar’da

    Başkanı beIN 'ta soruları yanıtladı. Özdemir, " ve arasındaki maçı 'ın başkenti Doha'da oynanacak. Kazanan takım Katar Süper Kupa galibiyle karşılaşacak.

    Önemli bir gelir elde edeceğiz" dedi. Limitlerle ilgili de konuşan Özdemir, "Yeni sponsorluk geliri, futbolcu satışı varsa takımların yeni harcama limitlerini kulüplere bildireceğiz" diye konuştu.

    BENİM MUHATABIM TEKNİK ADAM DEĞİL
    Yabancı kuralı hakkında konuşan Özdemir, "Teknik direktörler benim muhatabım olamazlar. Benim muhattabım kulüp başkanları ve yönetimleridir. Eğer bir tavsiyeleri veya şikayetleri varsa kendi başkanlarına iletebilirler" dedi.

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