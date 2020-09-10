Beşiktaş Gökhan Töre ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan tecrübeli futbolcu dün menajeriyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Gökhan Töre ile yapılan ilk görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

Gökhan Töre'nin maç başı teklifini kabul etmediği ve yıllık garanti ücret istediği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından iki tarafın bugün bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Bu arada Galatasaray'ın da Gökhan Töre ile ilgilendiği yolunda çıkan haberlerin Sergen Yalçın'ı rahatsız ettiği öne sürüldü.