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    • Spor
    • 10.09.2020 Gazete
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    ’de pürüz çıktı

    Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Geçtiğimiz günlerde ’dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan tecrübeli futbolcu dün menajeriyle birlikte Ümraniye ’ne gelerek yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Gökhan Töre ile yapılan ilk görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

    Gökhan Töre’de pürüz

    Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmeden sonuç alamadı. Geçtiğimiz günlerde 'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini alan tecrübeli futbolcu dün menajeriyle birlikte Ümraniye 'ne gelerek yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Gökhan Töre ile yapılan ilk görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

    Gökhan Töre'nin maç başı teklifini kabul etmediği ve yıllık garanti ücret istediği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından iki tarafın bugün bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Bu arada 'ın da Gökhan Töre ile ilgilendiği yolunda çıkan haberlerin 'ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

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