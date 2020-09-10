Etebo resmen Aslan

Transferde bir çok isimle temas halinde olan Galatasaray daha önce anlaşma sağladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo'yu 1 sezonluğuna kiraladığını KAP'a bildirdi.

675 BİN EURO

Sarı-Kırmızılı kulüp Stoke City'e 675 bin Euro ödeyecek. İsterse bu oyuncu için kulübüne sezon sonunda 7 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ödeyerek satın alma opsiyonunu kullanabilecek.

ÇOK MUTLUYUM

Galatasaray 24 yaşındaki oyuncuya ise 1 milyon 200 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyece. Yeni transfer Etebo, "Büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza teşekkür ederim. Kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum" ifadesini kullandı.