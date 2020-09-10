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    • Spor
    • 10.09.2020 Gazete
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    resmen Aslan

    de bir çok isimle temas halinde olan daha önce anlaşma sağladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu ’yu 1 sezonluğuna kiraladığını ’a bildirdi.

    Etebo resmen Aslan

    de bir çok isimle temas halinde olan daha önce anlaşma sağladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu 'yu 1 sezonluğuna kiraladığını 'a bildirdi.

    675 BİN EURO
    Sarı-Kırmızılı kulüp 'e 675 bin Euro ödeyecek. İsterse bu oyuncu için kulübüne sezon sonunda 7 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ödeyerek satın alma opsiyonunu kullanabilecek.

    ÇOK MUTLUYUM
    Galatasaray 24 yaşındaki oyuncuya ise 1 milyon 200 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyece. Yeni transfer Etebo, "Büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza teşekkür ederim. Kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum" ifadesini kullandı.

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