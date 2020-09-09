Transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Karaman'dan önemli açıklamalar geldi. Milli futbolcu, "Bana kariyerim boyunca Türkiye'den gelen birçok teklif oldu. Bu ilgiden dolayı memnunum çünkü Türk futboluyla ilgili olumlu düşüncelerim var. Milli Takım'da gördüğüm o arkadaşlık ortamı, birbirimize olan bağlılık olağanüstü ve açıkçası buradaki sıcaklık beni etkiliyor. Bu yüzden kariyerime Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyorum" dedi. Düsseldorf'a ayrılık isteğini ilettiğini söyleyen Kenan, "2021'de sözleşmem bitiyor. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüze ayrılmak istediğimi ilettim. Ancak Düsseldorf'un yardımcı olduğunu söyleyemem. Bonservis konusunda çok mantıklı bir beklentileri yok. Bu beklentiyi makul bir seviyeye çektiklerinde transferim konusunda bir gelişme olabilir" açıklamasını yaptı.