Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    : 'de oynamak istiyorum

    sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan ’dan önemli açıklamalar geldi. Milli cu, “Bana kariyerim boyunca ’den gelen birçok teklif oldu. Bu ilgiden dolayı memnunum çünkü Türk futboluyla ilgili olumlu düşüncelerim var. ’da gördüğüm o arkadaşlık ortamı, birbirimize olan bağlılık olağanüstü ve açıkçası buradaki sıcaklık beni etkiliyor" dedi.

    Türkiye'de oynamak istiyorum

    sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan 'dan önemli açıklamalar geldi. Milli cu, "Bana kariyerim boyunca 'den gelen birçok teklif oldu. Bu ilgiden dolayı memnunum çünkü Türk futboluyla ilgili olumlu düşüncelerim var. 'da gördüğüm o arkadaşlık ortamı, birbirimize olan bağlılık olağanüstü ve açıkçası buradaki sıcaklık beni etkiliyor. Bu yüzden kariyerime Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyorum" dedi. Düsseldorf'a ayrılık isteğini ilettiğini söyleyen Kenan, "2021'de sözleşmem bitiyor. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüze ayrılmak istediğimi ilettim. Ancak Düsseldorf'un yardımcı olduğunu söyleyemem. Bonservis konusunda çok mantıklı bir beklentileri yok. Bu beklentiyi makul bir seviyeye çektiklerinde transferim konusunda bir gelişme olabilir" açıklamasını yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Kenan Karaman: Türkiye'de oynamak istiyorum
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri