Ve Vedat Muriç gidiyor

Fenerbahçe ile Lazio arasında günlerce süren pazarlıklar sonunda Vedat Muriç için anlaşmaya varıldı. Bir süredir iki kulüp arasında süren pazarlıkların ardından dün önemli gelişmeler yaşandı. İki kulüp bir kez daha bir araya gelerek son detayları masaya yatırdı. Transferin yarın resmiyete döküleceği ve bonservis bedelinin 17,5 milyon Euro+1 milyon Euro bonus şeklinde olacağı bir sonraki satıştan da Fenerbahçe'nin yüzde 5 pay alacağı bildirildi.

Bu transferden Karadeniz kulübü Çaykur Rizespor da pay alacak. Kosovalı golcü Vedat Muriç'in Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Muriç'in her yıl için 1 milyon 800 bin Euro alacağı gelen bilgiler arasında.