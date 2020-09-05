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    • 05.09.2020 20:01
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    - | CANLI ANLATIM

    ile The Land Of Legends kupasında karşı karşıya geliyor. Spor Smart'tan canlı yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    ile The Land Of Legends kupasında karşı karşıya geliyor.

    Fenerbahçe, 'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise 'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

    Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE - SİVASSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe: Altay, , , Sadık, , , Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

    Sivasspor:

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