Sivasspor ile Fenerbahçe The Land Of Legends kupasında karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR | CANLI
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Sadık, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Thiam, Frey
Sivasspor: