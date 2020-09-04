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    • Spor
    • 04.09.2020 Gazete
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    oynanacak

    ’de öncesi maçların sınırlı sayıda seyircili oynanacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama sonrası ’den yapılan yeni bilgilendirmede yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

    İlk yarı seyircisiz oynanacak

    'de öncesi maçların sınırlı sayıda seyircili oynanacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama sonrası 'den yapılan yeni bilgilendirmede yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde önerisini yaptı" demişti.

    YÜZDE 30 KARARI ÇIKMIŞTI!
    Federasyonu Başkanı , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni sezonda maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanacağını açıklamıştı.

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