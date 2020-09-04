İlk yarı seyircisiz oynanacak

Süper Lig'de yeni sezon öncesi maçların sınırlı sayıda seyircili oynanacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama sonrası TFF'den yapılan yeni bilgilendirmede yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı" demişti.

YÜZDE 30 KARARI ÇIKMIŞTI!

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni sezonda maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanacağını açıklamıştı.