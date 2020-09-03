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    • Spor
    • 03.09.2020 Gazete
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    : Kulağımız herkese açık!

    Milli Takım , maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, Sivasspor Teknik Direktörü ’ın kadro eleştirilerine cevap verdi.

    Kulağımız herkese açık!

    Milli Takım , maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, Sivasspor Teknik Direktörü 'ın kadro eleştirilerine cevap verdi.

    KARDEŞİM GİBİDİR
    Güneş,     "Rıza Çalımbay'ı kardeşim gibi görürüm ama oyuncu seçimi eleştirisine katılmıyorum. Bizim kulağımız Türkiye'de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var" dedi.

    KAZANMAK İSTİYORUZ
    Güneş,     "Macaristan'a karşı bazı genç arkadaşlarımıza görev vereceğim. İskeleti koruyacağız. Macaristan maçını kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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