Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kadro eleştirilerine cevap verdi.

KARDEŞİM GİBİDİR

Güneş, "Rıza Çalımbay'ı kardeşim gibi görürüm ama oyuncu seçimi eleştirisine katılmıyorum. Bizim kulağımız Türkiye'de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var" dedi.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Güneş, "Macaristan'a karşı bazı genç arkadaşlarımıza görev vereceğim. İskeleti koruyacağız. Macaristan maçını kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.