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    • 03.09.2020 Gazete
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    ’in B planı

    Golcü inde ’yı geçtiğimiz günlerde kadrosuna katan , ’in Lazio’ya muhtemel transferini de hesaba katarak 2. golcü için yoğun bir mesai harcıyor. İlk tercih İsrailli gol makinesi ancak durum çok da pürüzsüz değil.

    Fener’in B planı Marko Livaja

    Golcü inde 'yı geçtiğimiz günlerde kadrosuna katan , 'in Lazio'ya muhtemel transferini de hesaba katarak 2. golcü için yoğun bir mesai harcıyor. İlk tercih İsrailli gol makinesi ancak durum çok da pürüzsüz değil.

    ZAHAVI BONSERVİSİNİ ALAMADI
    Zahavi her ne kadar Fener'e gelmek istese de kulübü Guangzhou'dan bonservisini henüz alamadı. Fenerbahçe de alternatif isim olan AEK'nın Hırvat golcüsü Livaja için menajeri ile temasa geçti.

    EROL BULUT LIVAJA'YA ÇOK SICAK
    Zahavi transferinde işler daha da zorlaşırsa Fenerbahçe, teknik patron Erol Bulut'un da çok istediği Marka Livaja için AEK ile masaya oturacak. Livaja'nın 1 yıllık sözleşmesi var.

    TEKLİF 2 MİLYON OLACAK
    'nın piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Ancak sadece 1 yıllık sözleşmesi olduğu için bonservis rakamı daha düşük olacak. Yunan basınında çıkan haberlerde de Fenerbahçe'nin AEK'nın karşısına 2 milyon Euro'luk yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

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