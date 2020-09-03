Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı yarın Estonya'da start alacak. Gözler Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen efsane pilot, Estonya Rallisi'ni de kazanarak Marmaris'e lider gelmeyi hedefliyor.

ZEKİ YAVRU BU SEZON YENİ MALATYASPOR'DA

Denizlispor'un sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, 2020-2021 Süper Lig sezonu için Yeni Malatyaspor'da görev alacak. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Zeki Yavru, Denizlispor'dan ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu Malatyaspor'un Bolu kampında Başkan Adil Gevrek ile birlikte imzayı attı.

İNGİLİZ YILDIZ LENNON ARTIK KAYSERİSPOR'DA

Kayserispor, bir dönem Tottenham forması giyen Aaron Lennon'u kadrosuna kattı. Bu transfer büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar, ayrıca Joseph Attamah'ı da kadrosuna kattı. 26 yaşındaki ön liberonun bonservisi Başakşehir takımındaydı. Yıldız oyuncu geçen sezon Karagümrük'teydi.