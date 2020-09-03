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    • Spor
    • 03.09.2020 Gazete
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    heyecanı start alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’nın 4. yarışı yarın Estonya’da start alacak. Gözler sporcusu ’in üzerinde olacak. Kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen efsane pilot, ’ni de kazanarak ’e lider gelmeyi hedefliyor.

    Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı start alıyor

    'nın 4. yarışı yarın Estonya'da start alacak. Gözler sporcusu 'in üzerinde olacak. Kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen efsane pilot, 'ni de kazanarak 'e lider gelmeyi hedefliyor.

    BU SEZON YENİ MALATYASPOR'DA
    Denizlispor'un sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, 2020-2021 sezonu için 'da görev alacak. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Zeki Yavru, Denizlispor'dan ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu Malatyaspor'un kampında Başkan Adil Gevrek ile birlikte imzayı attı.

    İNGİLİZ YILDIZ LENNON ARTIK KAYSERİSPOR'DA
    Kayserispor, bir dönem Tottenham forması giyen Aaron Lennon'u kadrosuna kattı. Bu transfer büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar, ayrıca Joseph Attamah'ı da kadrosuna kattı. 26 yaşındaki ön liberonun bonservisi takımındaydı. Yıldız oyuncu geçen sezon Karagümrük'teydi.

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    Haberler Spor Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı start alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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