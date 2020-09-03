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    • 03.09.2020 Gazete
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    'ta sıradaki aday

    de atağa kalktı. eksik mevkilerine bir an önce takviye yapmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim orta saha için arayışlarını sürdürürken bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Sıradaki aday Henriksen

    de atağa kalktı. eksik mevkilerine bir an önce takviye yapmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim orta saha için arayışlarını sürdürürken bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi.



    HENRIKSEN'E 3 YILLIK SÖZLEŞME
    Son olarak Bristol City forması giyen 28 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerilirken görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Henriksen'e Beşiktaş dışında bazı kulüplerin de talip olduğu ortaya çıktı.

    TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
    Futbola ülkesinin Rosenborg takımında başlayan Henriksen sırasıyla Alkmaar, ve son olarak da Bristol da oynadı. Başarılı orta saha oyuncusu tecrübesiyle güven veriyor.

    353 MAÇTA 60 GOL, 44 ASİST
    Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Henriksen 60 gol, 44 asist üretirken oynadığı takımlarda performansıyla göz doldurdu. Beşiktaş'ın bu transferi en kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor.

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