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    • Spor
    • 01.09.2020 Gazete
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    'de son bomba ! İmza çok yakında

    Son yılların en büyük operasyonlarından birisine imza atan durmuyor! Sarı- Lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux’da formasını giyen ’yu bitirme noktasına getirdi. Fransız basınına göre Nijeryalı yıldızla her konuda anlaşıldı.

    Son bomba Samuel Kalu

    Son yılların en büyük operasyonlarından birisine imza atan durmuyor! Sarı- Lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da formasını giyen 'yu bitirme noktasına getirdi. Fransız basınına göre Nijeryalı yıldızla her konuda anlaşıldı.

    BORDEAUX SÜRE TALEP ETTI
    Alınan     bilgilere göre Sarı- Lacivertliler, Fransız kulübüne, "Kiralama bedeli ödemeyiz. Kalu'nun maaşını karşılarız" teklifi yaptı. Bordeaux'nun ise süre istediği belirtildi.

    2 HAFTADA 27 DAKİKA!
    Ligue 1'de yeni sezonun 2 haftasında ancak 27 dakika sahada kalabilen Samuel Kalu bu süreçte takımına skor katkısı yapamadı.

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