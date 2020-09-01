Son yılların en büyük transfer operasyonlarından birisine imza atan Fenerbahçe durmuyor! Sarı- Lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da formasını giyen Samuel Kalu'yu bitirme noktasına getirdi. Fransız basınına göre Nijeryalı yıldızla her konuda anlaşıldı.

BORDEAUX SÜRE TALEP ETTI

Alınan bilgilere göre Sarı- Lacivertliler, Fransız kulübüne, "Kiralama bedeli ödemeyiz. Kalu'nun maaşını karşılarız" teklifi yaptı. Bordeaux'nun ise süre istediği belirtildi.

2 HAFTADA 27 DAKİKA!

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun 2 haftasında ancak 27 dakika sahada kalabilen Samuel Kalu bu süreçte takımına skor katkısı yapamadı.