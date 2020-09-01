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    • Spor
    • 01.09.2020 Gazete
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    Cimbom'dan hamlesi! Aslan çizmeye yöneldi

    Şu ana kadar le beklenen hamleleri yapamayan ve taraftarlardan ağır eleştiri alan atağa kalktı. Lig başlayana kadar 6 ve 8 numara transferini bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’dan flaş bir hamle geldi. Yönetim, Milan’la sözleşmesi biten ’ya kanca attı.

    Cimbom'dan Bonaventura hamlesi

    Şu ana kadar le beklenen hamleleri yapamayan ve taraftarlardan ağır eleştiri alan atağa kalktı. Lig başlayana kadar 6 ve 8 numara transferini bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Yönetim, Milan'la sözleşmesi biten 'ya kanca attı.

    YÖNETİM İLK TEMASI SAĞLADI
    31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran G.Saray böylece ilk adımı atmış oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Bonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyor.



    YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ DE ALDI
    Milan'dan yeni sözleşme teklifi alan yıldız futbolcuya birçok kulübün de talip olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu zor transferi bitirip bitiremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

    6 YILDIR MİLAN'DA OYNUYOR
    2014 yılından bu yana Milan formasını giyen Bonaventura, Serie A'da çıktığı 254 maçta 44 gol atarken 38 asist yaptı. Tecrübeli yıldız 10 numara pozisyonunda ve sol kanatta da oynuyor.

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