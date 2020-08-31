Beşiktaş'ta Kenan Karaman gelişmesi yaşandı. Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi.

Menajer Ersin Akan, Kenan Karaman'ın İstanbul ekiplerine transferi için görüşmeler yapacak. Başarılı sol kanat oyuncusuna Sergen Yalçın'ın onay vermesi nedeniyle Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu listesine aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Fortuna Düsseldorf küme düştüğü için Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi de devreye girdi. Alman ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kenan Karaman, geçen sezon Bundesliga'da 21 maçta 6 gol attı.