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    • Spor
    • 31.08.2020 Gazete
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    'ta sürprizi

    ’ın listesinde bulunan ’lu oyuncununm enajeri dün ’a geldi. ’ın da çok istediği ’ın sözleşmesinde 2 milyon Euro’luk çıkış maddesi var.

    Kenan Karaman sürprizi

    'ta gelişmesi yaşandı. Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden forması giyen milli oyuncunun menajeri 'a geldi.

    Menajer Ersin Akan, Kenan Karaman'ın İstanbul ekiplerine transferi için görüşmeler yapacak. Başarılı sol kanat oyuncusuna Sergen Yalçın'ın onay vermesi nedeniyle Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu listesine aldığı ortaya çıktı.

    Öte yandan Fortuna Düsseldorf küme düştüğü için Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi de devreye girdi. Alman ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kenan Karaman, geçen sezon Bundesliga'da 21 maçta 6 gol attı.

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