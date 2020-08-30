Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Şimdi sıra ’da! sağ beke odaklandı

    de atağa kalktı. önünde alınan yenilgi sonrası takıma takviye yapmak için harekete geçen Siyah-Beyazlı yönetim önceki gün ’den stoper Montero’yu transfer ederek savunmasını güçlendirdi. futbolcunun ardından bu kez sağ bek için Roma’da forma giyen ’u bitirmeye çalışıyor.

    Şimdi sıra Santon’da

    de atağa kalktı. önünde alınan yenilgi sonrası takıma takviye yapmak için harekete geçen Siyah-Beyazlı yönetim önceki gün 'den stoper Montero'yu transfer ederek savunmasını güçlendirdi. futbolcunun ardından bu kez sağ bek için Roma'da forma giyen 'u bitirmeye çalışıyor.

    Kulübüyle sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitecek olan İtalyan futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindi. Beşiktaş Roma'yı ikna etmeye yakın olmasına rağmen İtalyan oyuncunun kiralanmaya sıcak bakmadığı ve 3 yıllık sözleşme istediği ortaya çıktı. Beşiktaş bu oyuncuyu ikna etmeye başarırsa bu transfer mutlu sonla bitecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Şimdi sıra Davide Santon’da! Beşiktaş sağ beke odaklandı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri