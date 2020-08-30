Beşiktaş transferde atağa kalktı. PAOK önünde alınan yenilgi sonrası takıma takviye yapmak için harekete geçen Siyah-Beyazlı yönetim önceki gün Atletico Madrid'den stoper Montero'yu transfer ederek savunmasını güçlendirdi. Yönetim İspanyol futbolcunun ardından bu kez sağ bek için Roma'da forma giyen Davide Santon'u bitirmeye çalışıyor.

Kulübüyle sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitecek olan İtalyan futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindi. Beşiktaş Roma'yı ikna etmeye yakın olmasına rağmen İtalyan oyuncunun kiralanmaya sıcak bakmadığı ve 3 yıllık sözleşme istediği ortaya çıktı. Beşiktaş bu oyuncuyu ikna etmeye başarırsa bu transfer mutlu sonla bitecek.