Fatih Terim'in istediği o futbolcu Deniz Türüç

Galaasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in günlerdir Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çok istediği konuşuluyordu. Bu oyuncu sonunda ortaya çıktı. Terim'in Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği yıldız isim Deniz Türüç. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde son zamanlarda büyük bir rekabet içinde. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Galatasaray'a vereceği cevap merakla bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar kısa zaman içinde Deniz Türüç için resmi teklifini yapacak.

FENER DE FEGHOULI İLE İLGİLENMİŞTİ

Fenerbahçe de Galatasaray'dan kopma noktasına gelen Feghouli ile ilgilenmişti. Transferde böyle bir takasın da gündeme gelebileceği ifade edildi. Geçen yıl Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sarı-Lacivertliler'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 6 kez A Milli Takım forması giyen Deniz geçen sezon 35 maçta görev aldı. 26 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol atarken 1 de asist yaptı.