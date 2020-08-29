transfer şov devam ediyor... Bu sezon birçok flaş ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler dün de önceki gece İstanbul'a getirdiği Enner Valencia'nın transferini resmen açıkladı. Fenerbahçe bonservisi elinde olan Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza sonrasıgolcü, FB TV ekranlarından taraftarlara seslendi. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak. Fenerbahçe'ye gelmem için çok sayıda mesaj atan taraftarlarımıza şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. Fener'in yeni transferi Valencia'nın yıldızıparlamıştı. Güçlü ve atletik bir forvet olandaha önceveformalarını da giymişti. Şu anda güncel piyasa değericivarında olanen yüksek değerine iseyılındaile ulaşmıştı.