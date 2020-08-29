Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor... Bu sezon birçok flaş ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler dün de önceki gece İstanbul'a getirdiği Enner Valencia'nın transferini resmen açıkladı. Fenerbahçe bonservisi elinde olan Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza sonrası Ekvadorlu golcü, FB TV ekranlarından taraftarlara seslendi. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak. Fenerbahçe'ye gelmem için çok sayıda mesaj atan taraftarlarımıza şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. Fener'in yeni transferi Valencia'nın yıldızı 2014 Dünya Kupası'nda parlamıştı. Güçlü ve atletik bir forvet olan Valencia daha önce Premier Lig'de West Ham United ve Everton formalarını da giymişti. Şu anda güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Valencia en yüksek değerine ise 2015 yılında 11 milyon Euro ile ulaşmıştı.
MİLLİ TAKIMDA 34 GOLÜ VAR
Enner Valencia'nın son derece başarılı bir milli takım kariyeri var. 54 kez Ekvador Milli Takım forması giyen Valencia bu maçlarda 31 gole imza attı.