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    • 29.08.2020 16:29
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    maçı hangi kanalda? Community Shield maçı ?

    maçı hangi kanalda? İngiltere’de yeni sezon heyecanı başlıyor. Liglerin açılış maçı olarak kabul edilen The FA Community Shield bu akşam saat 18:30’da başlayacak. Peki, ? ? Wembley’de oynanacak mücadele nefes kesecek. Peki, Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda?

    Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? Community Shield maçı Arsenal Liverpool şifresiz mi?

    Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? Community Shield maçı Arsenal Liverpool şifresiz mi? FA CUP şampiyonu olan Arsenal ile ligin son şampiyonu Liverpool, yeni sezonun ilk resmi maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu iki dev takımın mücadelesini merakla bekliyor. Peki, Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda?

    ARSENAL LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Futbol sezonunun açılışını simgeleyen Arsenal Liverpol arasındaki Community Shield karşılaşması bugün 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Andre Marriner yönetecek.

    Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang

    Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino
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    Haberler Spor Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? Community Shield maçı Arsenal Liverpool şifresiz mi?
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