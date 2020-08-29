Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? Community Shield maçı Arsenal Liverpool şifresiz mi? FA CUP şampiyonu olan Arsenal ile ligin son şampiyonu Liverpool, yeni sezonun ilk resmi maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu iki dev takımın mücadelesini merakla bekliyor. Peki, Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda?

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol sezonunun açılışını simgeleyen Arsenal Liverpol arasındaki Community Shield karşılaşması bugün 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Andre Marriner yönetecek.