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    • Spor
    • 28.08.2020 Gazete
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    Şimdi sıra 'de! Sarı Kanarya şimdi de onu bitiriyor

    de limit tanımıyor. Sarı-Lacivertliler’de yeni hedef . Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.

    Şimdi sıra Perotti'de!

    de limit tanımıyor. Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef . Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.



    FENER İSTEYİNCE KIYMETE BİNDİ
    Roma normalde Perotti'yi 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bırakmak istiyordu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu isteyince Arjantinli kanat oyuncusu bir anda kıymete bindi!

    BU KEZ İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR
    Fenerbahçe ile Roma bir kez daha masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler makul bir fiyatla Arjantinli yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmayı planlıyor.

    YEDEKTE LİMNİOS VAR
    Fener Perotti ile pürüz yaşarsa Erol Bulut'un da çok istediği Dimitrios Limnios ile görüşülecek. 22 yaşındaki PAOK'lu yıldız iki kanatta da oynuyor.

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