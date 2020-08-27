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    • Spor
    • 27.08.2020 Gazete
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    ’dan için 8.5 milyon euro

    'nin orta alandaki yıldızı ’ya ’un ilgisi sürüyor. Fransız basını, Lyon’un Sarı-Lacivertliler’le birkez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı. Haberde, Lyon ’nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle için ısrarcı olduğu belirtildi.

    Lyon’dan 8.5 milyon euro

    'nin orta alandaki yıldızı 'ya 'un ilgisi sürüyor. Fransız basını, Lyon'un Sarı-Lacivertliler'le birkez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı.

    Haberde, Lyon 'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle için ısrarcı olduğu belirtildi.

    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Gustavo'yu satmayı düşünmüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'in 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sambacı ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fener geçen sezon Gustavo için 6 milyon Euro ödemişti.

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