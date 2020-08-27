Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Luiz Gustavo'ya Lyon'un ilgisi sürüyor. Fransız basını, Lyon'un Sarı-Lacivertliler'le birkez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı.

Haberde, Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Gustavo'yu satmayı düşünmüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'in 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sambacı ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fener geçen sezon Gustavo için 6 milyon Euro ödemişti.