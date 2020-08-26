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    • Spor
    • 26.08.2020 Gazete
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    pazarlığı! Fırtına yıldız oyuncuyu bitirmeye çalışıyor

    'un ’tan kadrosuna katmak isteği İvan Marcone inde girişimler hızlandı. Marcone’nin de Trabzon’a gitmek istediğini kulübüne bildirdiği öğrenildi. Trabzonspor Boca Juniors’a 700 bin Euro kiralama bedeli ve 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Boca Juniors’un bu transferden beklentisinin ise 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 3,5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

    Marcone pazarlığı!

    'un 'tan kadrosuna katmak isteği İvan Marcone inde girişimler hızlandı. Marcone'nin de Trabzon'a gitmek istediğini kulübüne bildirdiği bilgisine ulaşıldı. Trabzonspor Boca Juniors'a 700 bin Euro kiralama bedeli ve 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Boca Juniors'un bu transferden beklentisinin ise 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 3,5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

    Transferde zorunlu satın alma opsiyonunun şart koşulması transferin uzamasına yol açtı.

    TRABZONSPOR'A GELMEK İSTİYOR
    Marcone'nin Trabzon'da oynamayı çok istediği öğrenildi. Bu nedenle kulübünü ikna etmeye çalışan yıldız oyuncunun gelişmeleri yakından izlediği ifae edildi.

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