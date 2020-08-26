Trabzonspor'un Boca Juniors'tan kadrosuna katmak isteği İvan Marcone transferinde girişimler hızlandı. Marcone'nin de Trabzon'a gitmek istediğini kulübüne bildirdiği bilgisine ulaşıldı. Trabzonspor Boca Juniors'a 700 bin Euro kiralama bedeli ve 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Boca Juniors'un bu transferden beklentisinin ise 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 3,5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

Transferde zorunlu satın alma opsiyonunun şart koşulması transferin uzamasına yol açtı.

TRABZONSPOR'A GELMEK İSTİYOR

Marcone'nin Trabzon'da oynamayı çok istediği öğrenildi. Bu nedenle kulübünü ikna etmeye çalışan yıldız oyuncunun gelişmeleri yakından izlediği ifae edildi.