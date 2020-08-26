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    • Spor
    • 26.08.2020 Gazete
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    'ta yeni ler döküldü

    'a kötü bir la 3-1 yenilen ve ’ne katılma şansını kaybeden ’ta yeni lerin performansı da hayal kırıklığı yarattı. Siyah-Beyazlılar’ın ’dan transfer ettiği Welinton ve N’Sakala savunmada birçok bireysel hata yaparken, ’dan alınan Mensah da orta alanda takımına katkı sağlayamadı.

    Yeni transferler döküldü

    'a kötü bir la 3-1 yenilen ve 'ne katılma şansını kaybeden 'ta yeni lerin performansı da hayal kırıklığı yarattı. Siyah-Beyazlılar'ın 'dan transfer ettiği Welinton ve N'Sakala savunmada birçok bireysel hata yaparken, 'dan alınan Mensah da orta alanda takımına katkı sağlayamadı.

    Welinton bir de penaltıya sebebiyet verirken yeni transferlerin takıma uyum sorunu dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya üzerinde özellikle N'Sakala ve Welinton'un kalitesi taraftarlar arasında büyük bir tartışmaya yol açtı.

    SINIFTA KALDILAR
    Welinton, N'Sakala ve Mensah, PAOK karşısındaki performansları ile kötü not aldı.

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