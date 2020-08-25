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    • Spor
    • 25.08.2020 Gazete
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    geldi Enner yolda! Bombalar bir bir patlıyor

    de bombaları patlatmaya devam ediyor. için en hareketli kulüplerin başında olan Sarı-Lacivertliler, ekiplerinden ’tan transfer ettiği ’u dün ’a getirdi. 24 yaşındaki stoperle 3+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

    Lemos geldi Valencia yolda

    de bombaları patlatmaya devam ediyor. için en hareketli kulüplerin başında olan Sarı-Lacivertliler, ekiplerinden 'tan transfer ettiği 'u dün 'a getirdi. 24 yaşındaki stoperle 3+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

    İTALYA VE RUSYA TECRÜBESİ VAR
    Kanarya Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 1.87 mt. boyundaki genç stoper Sassuolo ve Rubin Kazan formaları da giymişti.

    VALENCIA'NIN BONSERVİSİ ELİNDE
    Fenerbahçe forvet transferinde de sona geldi. Muriç'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.

    İNGİLTERE'DE 2 TAKIMDA OYNADI
    Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.

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