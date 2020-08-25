Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Oldukça fazla heyecanlıyız. Ekip olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Heyecanlı olmamız normal. Devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Çok değer verdiğimiz bir maç" diye konuştu.





DAHA KONTROLLÜ OYNAYACAĞIZ

Genç çalıştırıcı, "Tek maç olması zor. Hataların telafisi olmayacak iki taraf adına. Rakibimizi tanıyoruz. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

FUTBOL OYNAMAYA GELDİK!

Sergen hoca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi durumla ilgili gelen soruya, "Bizler spor adamıyız. Siyaset bize uzak... Buraya futbol oynamaya geldik" yorumunu yaptı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Basın toplantısına katılan Atiba "PAOK maçına hazırız. Her şeyin güzel olması için elimizden geleni yapacağız. 2 haftadır hazırlık sürecimiz var. Kondisyonumuz iyi" dedi.