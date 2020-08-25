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    • Spor
    • 25.08.2020 Gazete
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    ’ın hocası tek maç vurgusu yaptı! "Bu maçı alacağız başka yolu yok"

      , maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Oldukça fazla heyecanlıyız. Ekip olarak ilk kez ön elemesi oynayacağız. Heyecanlı olmamız normal. Devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Çok değer verdiğimiz bir maç" diye konuştu.

    Bu maçı alacağız başka yolu yok

    Beşiktaş Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Oldukça fazla heyecanlıyız. Ekip olarak ilk kez ön elemesi oynayacağız. Heyecanlı olmamız normal. Devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Çok değer verdiğimiz bir maç" diye konuştu.



    DAHA KONTROLLÜ OYNAYACAĞIZ
    Genç çalıştırıcı, "Tek maç olması zor. Hataların telafisi olmayacak iki taraf adına. Rakibimizi tanıyoruz. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    FUTBOL OYNAMAYA GELDİK!
    Sergen hoca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi durumla ilgili gelen soruya, "Bizler spor adamıyız. Siyaset bize uzak... Buraya futbol oynamaya geldik" yorumunu yaptı.

    ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
    Basın toplantısına katılan Atiba "PAOK maçına hazırız. Her şeyin güzel olması için elimizden geleni yapacağız. 2 haftadır hazırlık sürecimiz var. Kondisyonumuz iyi" dedi.

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    Haberler Spor Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın tek maç vurgusu yaptı! "Bu maçı alacağız başka yolu yok"
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