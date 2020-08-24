Trabzonspor transfer şovuna devam ediyor. Marlon, Trondsen, Plaza ve Flavio transferlerinden sonra gözünü Burke ve Khazri'ye çeviren Bordo-Mavililer her iki oyuncu için de girişimlerini bu hafta içerisinde sonuçlandırmak istiyor. Yönetim iki yıldıza da imza attırmanın peşinde.

TRABZONSPOR BİR ADIM ÖNDE

Fırtına, Burke ve W.Bromwich ile uzun süredir temasta. İskoç oyuncu menajerine, "Daha çok forma şansı bulacağım bir takımda olmak istiyorum" dedi. Bu Trabzon için avantaj.

SAINT ETIENNE İLE ANLAŞTI

Trabzon, sol kanat, forvet arkası ve forvette oynayan Wahbi Khazri için Saint Etienne'yi önemli oranda ikna etti. Bordo-Mavililer, Tunuslu oyuncuyu ise ikna için temaslarını sürdürüyor.