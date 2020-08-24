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    • Spor
    • 24.08.2020 Gazete
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    : İkincilik başarısızlıktır

    'nin yeni , kampında önemli açıklamalar imza attı. İşte Bulut’un açıklamaları: “İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlık. Fenerbahçe’nin yeri ’dir. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi’nde olacağız. Kafamdaki sistem 4-2-3- 1 ya da 4-3-3. Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz. Yaş ortalamamız şu anda 28. Bunu 27.2’ye çekmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu sene 29. şampiyonluğu getirebilmek. Futbolcularımız da bu düşüncede. Bunun için sıkı çalışıyoruz”

    Erol Bulut: İkincilik başarısızlıktır

    'nin yeni , kampında önemli açıklamalar imza attı.

    İşte Bulut'un açıklamaları: "İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlık. Fenerbahçe'nin yeri 'dir. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Kafamdaki sistem 4-2-3- 1 ya da 4-3-3. Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz. Yaş ortalamamız şu anda 28. Bunu 27.2'ye çekmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu sene 29. şampiyonluğu getirebilmek. Futbolcularımız da bu düşüncede. Bunun için sıkı çalışıyoruz"

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