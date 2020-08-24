Erol Bulut: İkincilik başarısızlıktır

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Topuk Yaylası kampında önemli açıklamalar imza attı.

İşte Bulut'un açıklamaları: "İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlık. Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi'dir. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Kafamdaki sistem 4-2-3- 1 ya da 4-3-3. Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz. Yaş ortalamamız şu anda 28. Bunu 27.2'ye çekmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu sene 29. şampiyonluğu getirebilmek. Futbolcularımız da bu düşüncede. Bunun için sıkı çalışıyoruz"