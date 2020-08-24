Avrupa’nın kralı Bayern Münih

Avrupa futbolunun en büyüğü Bayern Münih. Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih kupanın sahibi oldu. Büyük bir heyecana sahne olan maçta karşılıklı pozisyonlarla geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelede eşitliği 59. dakikada Bayern Münih lehine Kingsley Coman bozdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan bölümde PSG eşitliği sağlamak için rakip kalede gol arasa da Bayern Münih rakibine geçit vermedi ve maç 1-0 sona erdi. PSG'yi yenerek Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Bayern Münih, tarihinde 6. kez bu kupayı müzesine götürmüş oldu.

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14 ay süren 2019-20 sezonun son maçında Bayern Münih, PSG'yi yenerek sezonu üçleme ile tamamladı. İki takımı tartıya aldığımızda Bayern Münih ağır basan taraftı. Fakat Lyon maçında defansta verdikleri büyük boşluklar ve Lyon'un girdiği pozisyonlar PSG'nin iştahını kabartmıştı. Neymar, Mbappe ve Di Maria gibi son derece süratli oyunculara sahip PSG oyununu da bu felsefe üzerine kurmuştu. Fakat Bayern'in dikkatli oyunu rakibe bu şansı vermedi. Neymar, Mbappe ve Di Maria üçlüsü de etkisiz kalınca PSG Bayern'e diş geçiremedi. Açıkçası oynadığı bütün maçları kazan Bayern Münih, bu kupayı sonuna kadar hak etti ve Avrupa'nın en büyüğü olmayı.