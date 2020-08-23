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    • Spor
    • 23.08.2020 22:33
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    • 23.08.2020 22:33
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    üçüncü formasını video ile duyurdu!

    hesabından paylaştığı video ile da giyeceği üçüncü formasını duyurdu. Forma için ise “Geçmiş geleceğe yön verecek! Efsanelerin ruhu bu formada” denildi. Ayrıca ekibinin yeni sezon alternatif formasında kurucu 4 kulüp İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadeniz Gücü'nün logoları yer aldı.

    Trabzonspor üçüncü formasını video ile duyurdu!

    hesabından paylaştığı video ile da giyeceği üçüncü formasını duyurdu.

    Forma için ise "Geçmiş geleceğe yön verecek! Efsanelerin ruhu bu formada" denildi.

    Ayrıca ekibinin yeni sezon alternatif formasında kurucu 4 kulüp İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadeniz Gücü'nün logoları yer aldı.

    Trabzonspor yeni sezonda alternatif olma rengini ise yeşil olarak belirledi. Bu forma için de özel olarak bir video hazırlayan Trabzonspor taraftarlardan büyük ilgi gördü.

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