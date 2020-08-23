James Rodriguez’den ret

Galatasaray'dan için İspanyol basınında çıkan James Rodriguez iddialarının ardından Kolombiyalı oyuncunun görüşü de belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı seçenekleri arasında görmediğini söyledi.

Real Madrid'den kesinlikle ayrılacak olan yıldız ismin, Avrupa'da şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek bir takıma gitmeyi planladığı ve henüz Türkiye'ye gitme düşüncesinin aklında olmadığı kaydedildi.

Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray'a gitmeyi "kariyerinde ciddi bir geri adım" olarak gördüğü öne sürüldü.