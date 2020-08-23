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    • Spor
    • 23.08.2020 Gazete
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    ’den ret

    'dan için İspanyol basınında çıkan iddialarının ardından Kolombiyalı oyuncunun görüşü de belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ı seçenekleri arasında görmediğini söyledi. ’den kesinlikle ayrılacak olan yıldız ismin, Avrupa’da şampiyonluklar ve için mücadele edecek bir takıma gitmeyi planladığı ve henüz ’ye gitme düşüncesinin aklında olmadığı kaydedildi. Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray’a gitmeyi “kariyerinde ciddi bir geri adım” olarak gördüğü öne sürüldü.

    James Rodriguez’den ret

    'dan için İspanyol basınında çıkan iddialarının ardından Kolombiyalı oyuncunun görüşü de belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı seçenekleri arasında görmediğini söyledi.

    'den kesinlikle ayrılacak olan yıldız ismin, Avrupa'da şampiyonluklar ve için mücadele edecek bir takıma gitmeyi planladığı ve henüz 'ye gitme düşüncesinin aklında olmadığı kaydedildi.

    Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray'a gitmeyi "kariyerinde ciddi bir geri adım" olarak gördüğü öne sürüldü.

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