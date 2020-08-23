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    • Spor
    • 23.08.2020 Gazete
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    Gidin diyoruz gitmiyorlar! Başkan ; Vida, Lens, Ljajic gibi yıldızlara yüklendi

    Başkanı , ’nda gündemdeki konulara değindi. Kadroda bazı oyuncuların indirime gitmediğini söyleyen Çebi, “İndirim yapın diyoruz yapmıyorlar. Gidin diyoruz gitmiyorlar. Biz böyle bir kontratı bir daha nerede buluruz cevabını veriyorlar” dedi.

    Gidin diyoruz gitmiyorlar!

    Başkanı , 'nda gündemdeki konulara değindi. Kadroda bazı oyuncuların indirime gitmediğini söyleyen Çebi, "İndirim yapın diyoruz yapmıyorlar. Gidin diyoruz gitmiyorlar. Biz böyle bir kontratı bir daha nerede buluruz cevabını veriyorlar" dedi.

    ÖZÜMÜZE DÖNMEK ZORUNDAYIZ
    Alt yapıyı Mehmet Ekşi'ye teslim ettiklerini söyleyen Çebi, "Özümüze dönmek zorundayız. Sergen hocadan destek istedik. 'Alt yapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' dedi" diye konuştu.

    TUR ATLARSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR
    PAOK önünde turu atlamaları halinde önlerinin daha da açılacağını söyleyen Çebi, "Efendi gibi çıkar maçımızı oynarız. Biz cesuruz. Arkamızda daha çok kişi var. Bize birşey kalmaz" diye konuştu.

    LİMİT SIKINTISI DEVAM EDİYOR
    Transfer limitlerinin yarattığı sıkıntının sürdüğünü söyleyen Çebi, "Çözebildiğimiz kadar çözmeye devam edeceğiz. Mevcut kontratları iptal etmekten başka çare yok" dedi.

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