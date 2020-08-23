Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda gündemdeki konulara değindi. Kadroda bazı oyuncuların indirime gitmediğini söyleyen Çebi, "İndirim yapın diyoruz yapmıyorlar. Gidin diyoruz gitmiyorlar. Biz böyle bir kontratı bir daha nerede buluruz cevabını veriyorlar" dedi.

ÖZÜMÜZE DÖNMEK ZORUNDAYIZ

Alt yapıyı Mehmet Ekşi'ye teslim ettiklerini söyleyen Çebi, "Özümüze dönmek zorundayız. Sergen hocadan destek istedik. 'Alt yapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' dedi" diye konuştu.

TUR ATLARSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR

PAOK önünde turu atlamaları halinde önlerinin daha da açılacağını söyleyen Çebi, "Efendi gibi çıkar maçımızı oynarız. Biz cesuruz. Arkamızda daha çok kişi var. Bize birşey kalmaz" diye konuştu.

LİMİT SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Transfer limitlerinin yarattığı sıkıntının sürdüğünü söyleyen Çebi, "Çözebildiğimiz kadar çözmeye devam edeceğiz. Mevcut kontratları iptal etmekten başka çare yok" dedi.