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    • 22.08.2020 22:18
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    'nin acı günü! Eski teknik direktörü hayatını kaybetti

    2000'li yılların başında 'nin altyapısında koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında ise bir süre A Takım hocası olarak çalışan 'in vefat ettiği açıklandı.

    F.Bahçe'nin acı günü! O isim hayatını kaybetti

    Fenerbahçe Tamer Güney'in vefat haberi nedeniyle resmi internet sayfası üzerinden bir açıklama metni yayınladı.

    Yapılan açıklamada;
    2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

    Merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

    Fenerbahçe Spor Kulübü

    Not: Tamer Güney'in cenaze bilgileri belli olduktan sonra paylaşılacaktır.
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