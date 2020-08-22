Fenerbahçe Tamer Güney'in vefat haberi nedeniyle resmi internet sayfası üzerinden bir açıklama metni yayınladı.

Yapılan açıklamada;

2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.