Türk futbolu geçen sezon hakem hatalarıyla sarsılırken, kılını kıpırdatmayan Merkez Hakem Kurulu ligin başlamasına 3 hafta kala sürpriz bir karar aldı ve istifa ettiğini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etmiştir. Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Özdemir'e bildirmiştir. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz" denildi.



KULÜPLERİ YARIŞ DIŞI BIRAKTILAR

Geçen sezon Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Sivas birçok maçta hakem kurbanı oldu... 4 Büyükler sayısız puan kaybı yaşarken şampiyon Başakşehir olmuştu. Önü kesilen kulüpler ise MHK'yi istifaya çağırdı. Ama Zekeriya Alp ve arkadaşları bu tepkilere sessiz kaldı.

LİGİ DİZAYN ETTİLER... TÜYDÜLER!

Geçtiğimiz sezon birçok maçta skandal kararlar vererek Süper Lig'i dizayn eden, tarihin en büyük skandallarına imza atan Merkez Hakem Kurulu'nun istifası dün sosyal medyada da günün konusu oldu. Taraftarlar "Görevlerini yaptılar. Yaktılar, yıktılar, kaçtılar" yorumlarını yaptılar...

SADECE İSTİFA ETMENİZ YETMEZ!

Hem şampiyonluk yarışında hem küme düşme mücadelesinde birçok takımın canını yakan MHK'nin yeni sezonun başlamasına 3 hafta kala istifasını açıklamasına tepki gösteren taraftarlar "Türk futbolunun en karanlık MHK'si olarak tarihe geçtiniz. Sizin gitmeniz yetmez, bazı hakemler de gitmeli" dediler.



TÜM GÖZLER YENI MHK'DE!

Merkez Hakem Kurulu'nun dün TFF Başkanı Nihat Özdemir'e istifasını sunmasının ardından gözler yeni kurula çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin dün bir toplantı yaptığı ve bazı isimler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. TFF'nin ligin başlamasına 3 hafta kala MHK'yi bir an önce belirlemesi ve hakemlerin yeni sezona hazırlanması gerekiyor. Kulislerde Serdar Tatlı'nın ismi MHK başkanlığı için konuşuluyor.

OTORİTELER NE DİYOR?

MHK kaçtı... Ya hakemler!: Evren Turhan

MHK istifa etmekle geç bile kaldı. Ancak sadece MHK'nin istifa etmesi yeterli değil. Geçtiğimiz sezon hata yapan hakemler ne olacak. MHK kaçtı gibi oldu. Hata yapan hakemlerin bazılarının da istifa etmesi gerekir. MHK'nin gitmesi bu konuda bir çözüm değil. Hatalı hakemler de ayrılmalı.

Yeniler daha adaletli olsun: İlker Yağcıoğlu

İstifanın zamanlamasını hiç doğru bulmuyorum. Şampiyonluk mücadelesi ya da kümede kalma savaşı olsun birçok takımın canını yaktılar. Pandemi arasında bu gerçekleşebilirdi. Şimdi istifa etmelerinin geçen seneye bir faydası yok ama yeni gelenler çok daha adaletli olmalı.

Görevlerini tamamladılar: Selahattin Kınalı

2019-2020 sezonunda MHK'ye bir görev verilmişti. Görevleri Başakşehir'i şampiyon yapmaktı. Bu görevi tamamlayıp gittiler. Başakşehir'i şampiyon yaptıktan sonra varlık sebepleri böylece ortadan kalkmış oldu. MHK ve Zekeriya Alp görevlerini yaptıktan sonra çektiler gittiler.