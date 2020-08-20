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    • 20.08.2020 19:07
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    Fenerbahçe 'in iddialarını yalanladı!

    resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kosovalı oyuncusu ’in ’nın Lazio takımına olduğuna dair basında çıkan haberleri yalanladı.

    Fenerbahçe o iddiaları yalanladı!

    resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kosovalı oyuncusu 'in 'nın Lazio takımına olduğuna dair basında çıkan haberleri yalanladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.


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    Haberler Spor Fenerbahçe Vedat Muriç'in transfer iddialarını yalanladı!
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