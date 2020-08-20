Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç'in İtalya'nın Lazio takımına transfer olduğuna dair basında çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.



