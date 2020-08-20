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    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
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    'ta forvette rota !

    forvet ine yoğunlaştı. Listesine , başta olmak üzere birçok golcü ismi alan Siyah-Beyazlı yönetim son olarak Köln’de forma giyen ’yle görüşüyor. Alman kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olan Fransız futbolcu için kiralama teklifinde bulunan yönetim bu transferi bir an önce sonuçlandırmak için çok büyük çaba harcıyor.

    Beşiktaş'ta forvette rota Anthony Modeste!

    forvet ine yoğunlaştı. Listesine , başta olmak üzere birçok golcü ismi alan Siyah-Beyazlı yönetim son olarak Köln'de forma giyen 'yle görüşüyor. Alman kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olan Fransız futbolcu için kiralama teklifinde bulunan yönetim bu transferi bir an önce sonuçlandırmak için çok büyük çaba harcıyor.



    'ya bu akşama kadar maçında oynayacak olan oyuncuların listesini vermek mecburiyetinde olan 32 yaşındaki Modeste'yi bitirmek için tüm kozlarını oynuyor.

    Beşiktaş bu akşama kadar oyuncu alamadığı takdirde PAOK önüne, Larin, Umut Narin ve Güven Yalçın'dan biri forma giyecek. Bu nedenle Modeste için Köln'le görüşmelerin aralıksız olarak sürdüğü gelen bilgiler arasında.

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