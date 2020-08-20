Beşiktaş'ta forvette rota Anthony Modeste!

Beşiktaş forvet transferine yoğunlaştı. Listesine Papiss Cisse, Ze Luis başta olmak üzere birçok golcü ismi alan Siyah-Beyazlı yönetim son olarak Köln'de forma giyen Anthony Modeste'yle görüşüyor. Alman kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olan Fransız futbolcu için kiralama teklifinde bulunan yönetim bu transferi bir an önce sonuçlandırmak için çok büyük çaba harcıyor.





UEFA'ya bu akşama kadar PAOK maçında oynayacak olan oyuncuların listesini vermek mecburiyetinde olan Kartal 32 yaşındaki Modeste'yi bitirmek için tüm kozlarını oynuyor.

Beşiktaş bu akşama kadar oyuncu alamadığı takdirde PAOK önüne, Larin, Umut Narin ve Güven Yalçın'dan biri forma giyecek. Bu nedenle Modeste için Köln'le görüşmelerin aralıksız olarak sürdüğü gelen bilgiler arasında.