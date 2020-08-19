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    • 19.08.2020 18:37
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    Fraport TAV 'i etti

    ekiplerinden Fraport TAV , 32 yaşındaki 'i etti. Kırmızı-beyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yazılı açıklama yapıldı.

    Antalyaspor yıldız isme imza attırdı

    ekiplerinden Fraport TAV , 32 yaşındaki 'i etti. Kırmızı-beyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yazılı açıklama yapıldı.

    İşte o açıklama:
    "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz."

    En son 1. Ligi'nde (Bundesliga) forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.

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