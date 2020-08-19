Fenerbahçe’nin yeni elması Blend Baftiu

Yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe bir yandan da genç yıldız avına çıkmış durumda. Sarı-Lacivertliler, Kosova'nın FK Ballkani takımında görev yapan Blend Baftiu ile her konuda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki orta alan oyuncusunun bonservisi için pazarlıklar ise devam ediyor.

Yönetim geçen sezon 18 gole imzasını atan Baftiu'yu 1-2 yıl içinde Eljif Elmas gibi çok yüksek bir bedele satabileceğini düşünüyor. Sarı- Lacivertliler, Kosova kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Baftiu'yu kısa süre içinde bitirecek.