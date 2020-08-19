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    • Spor
    • 19.08.2020 Gazete
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    ’nin yeni elması

    Yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren bir yandan da genç yıldız avına çıkmış durumda. Sarı-Lacivertliler, ’nın FK Ballkani takımında görev yapan ile her konuda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki orta alan oyuncusunun bonservisi için pazarlıklar ise devam ediyor.

    Fenerbahçe’nin yeni elması Blend Baftiu

    Yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren bir yandan da genç yıldız avına çıkmış durumda. Sarı-Lacivertliler, 'nın FK Ballkani takımında görev yapan ile her konuda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki orta alan oyuncusunun bonservisi için pazarlıklar ise devam ediyor.

    Yönetim geçen sezon 18 gole imzasını atan Baftiu'yu 1-2 yıl içinde Eljif Elmas gibi çok yüksek bir bedele satabileceğini düşünüyor. Sarı- Lacivertliler, Kosova kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Baftiu'yu kısa süre içinde bitirecek.

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