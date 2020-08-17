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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    için 'tan özel zirve

    forvet ini bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Porto’dan , Zenit’ten ve ’dan ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim son olarak bonservisi elinde olan ’i listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille’de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için ’ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

    Loic Remy için Beşiktaş'tan özel zirve

    forvet ini bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Porto'dan , Zenit'ten ve 'dan ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim son olarak bonservisi elinde olan Loic Remy'i listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için 'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

    Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Remy'nin menajeriyle özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu görüşme sonrası yönetim forvet hakkındaki son kararını verecek.

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