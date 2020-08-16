Kayserispor'un 25 yaşındaki orta sahası Bernard Mensah Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi.

İstanbul Yeni Havalimanında yıldız oyuncuyu Siyah Beyazlı yöneticiler karşıladı.

SÖZLEŞMESİ UZATILIP KİRALANDI!

Kayserispor'un, Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın, sezon sonunda 4.5 milyon euro satın alma opsiyonunun da sahibi olacağı kaydedildi.





Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.