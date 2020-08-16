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    • 16.08.2020 22:52
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    ile anlaşmak için 'a geldi

    ’un 25 yaşındaki orta sahası ile anlaşmak için ’a geldi. yıldız oyuncuyu yöneticiler karşıladı.

    Mensah Beşiktaş için İstanbul'da

    'un 25 yaşındaki orta sahası ile anlaşmak için 'a geldi.

    yıldız oyuncuyu yöneticiler karşıladı.

    SÖZLEŞMESİ UZATILIP KİRALANDI!
    Kayserispor'un, Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın, sezon sonunda 4.5 milyon euro satın alma opsiyonunun da sahibi olacağı kaydedildi.



    Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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