Fenerbahçe ile Lazio arasında bonservis için görüşmeler devam ederken, İtalyan kulübü Vedat Muric'e 5 y ıl için 13 milyon Euro teklif etti. Vedat bu teklifi kabul etti.
5 YILDA 13 MİLYON
Fenerbahçe ile Lazio arasında Vedat Muric için pazarlıklar devam ederken İtalyan kulübünün Kosovalı oyuncuya olan teklifi de ortaya çıktı. Lazio, Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan Vedat Muric'e 5 yıl için net 13 milyon Euro teklif etti. Kosovalı yıldızın ve menajerinin bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.
Bu durumda Vedat, Lazio'dan yılda 2.6 milyon Euro kazanacak. Fenerbahçe ile Lazio arasında da bonservis pazarlıkları dün de devam etti. Fenerbahçe'nin Lazio'nun teklif ettiği 16+3 milyon Euro teklifini kabul ettiği taksitlerin nasıl olacağı konusunda görüşmelerin sürdüğü her an resmi açıklamanın gelebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Vedat Muric'i Lazio'ya satmasının ardından transferde ilk hedefi forvet transferi olarak belirleyeceği en az 2 santrforu kadrosuna katacağı da gelen haberler arasında.
VEDAT'IN PARASIYLA ONYEKURU VE BAKESAKAS
Fenerbahçe'nin Monaco'dan Onyekuru ve Alanyasporlu Bakasetas ile anlaştığı, Vedat Muric'in transferinden gelecek paranın bu 2 isme ayrıldığı öğrenildi. Vedat'ın satılmasıyla bombalar tek tke patlayacak.
Transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, büyük oynamaya devam ediyor. Sarı- Lacivertli kurmaylar Lazio'ya satılması an meselesi olan Vedat Muric'in transferinden gelecek parayı Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru ve Alanyasporlu Bakasetas için kullanacak.
EMRE ONYEKURU'YU BİTİRDİ...
Fenerbahçe'de futbolun başına geçen Emre Belözoğlu'nun Onyekuru ile görüşüp anlaşma sağladığı kulübü Monaco'nun da Nijeryalı futbolcuyu F.Bahçe'ye satmaya sıcak baktığı belirtildi.
EROL BULUT, BAKASETAS'I İSTİYOR
Bakasetas'ı ise eski hocası Erol Bulut'un çok istediği Yunan oyuncunun da F.Bahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı biliniyor. 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde ise bir miktar indirim bekleniyor.
HEM KALİTE HEM DE DERİNLİK
Fenerbahçe, Alanyaspor kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu iki oyuncuyu kadrosunada katması durumunda hem kadro kalitesi ve derinliği ciddi olarak artacak.