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    • Spor
    • 15.08.2020 Gazete
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    Sosa’nın önceliği

    'la sözleşmesi sona eren ve adı başka takımlarla anılan , ilk olarak Bordo-Mavili yönetimle görüşme kararı aldı. Trabzonspor Başkanı 'nun Sosa'nın menajeri ile yapılacak görüşmede 2 yıllık sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini tekrarlayacağı da öğrenildi.

    Sosa’nın önceliği Trabzonspor

    Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve adı başka takımlarla anılan , ilk olarak Bordo-Mavili yönetimle görüşme kararı aldı. Başkanı 'nun Sosa'nın menajeri ile yapılacak görüşmede 2 yıllık sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini tekrarlayacağı da öğrenildi.

    BONUSLARLA RAKAM ARTABİLİR
    Trabzonspor     yönetiminin Sosa'nın ilk olarak kendileri ile görüşecek olması sebebiyle sözleşmeye ek bonuslar koyabileceği ve bu şekilde teklifin artabileceği belirtildi.

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