Sosa’nın önceliği Trabzonspor

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve adı başka takımlarla anılan Jose Sosa, ilk olarak Bordo-Mavili yönetimle görüşme kararı aldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sosa'nın menajeri ile yapılacak görüşmede 2 yıllık sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini tekrarlayacağı da öğrenildi.

BONUSLARLA RAKAM ARTABİLİR

Trabzonspor yönetiminin Sosa'nın ilk olarak kendileri ile görüşecek olması sebebiyle sözleşmeye ek bonuslar koyabileceği ve bu şekilde teklifin artabileceği belirtildi.