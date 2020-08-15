Hayat Su'nun sürdürülebilir bir dünya için 2025 taahhütlerini açıkladığı lansmanda "Sudaki yaşam savunucusu" seçilen rekortmen milli sporcu Şahika Ercümen İstanbul Boğazı'nda bir dalış gerçekleştirdi. Ercümen, "Suları korumak boynumun borcu. Suyun altında biraz yalnız kalıyorum, tek başıma temizleyemiyor ve desteğe ihtiyaç duyabiliyorum" dedi

KOULIBALY İÇİN SIKI PAZARLIK

İngiliz devi Manchester City, Napoli'nin stoperi Koulibaly için teklifini sundu ancak İtalyan ekibi 80 milyon Euro'luk talebinden vazgeçmiyor. İngiliz ekibinin sunduğu teklif ise 65 milyon Euro. İngiliz medyasına göre Manchester City bu rakamı daha fazla artırmak istemiyor. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

RIZA ÇALIMBAY 1 YIL DAHA SİVASSPOR'DA

Demir Grup Sivasspor, yeniden anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Mecnun Odyakmaz imza töreninde, "Hocamızla devam ettiğimiizim için mutluyuz. Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı kadromuza kattık, anlaştık, imza aşamasında kaldı" dedi.

TARAFTAR ÇOK KOŞAN BİR TAKIM İZLEYECEK

F.BAHÇE Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Yeni hocamız ve yeni oyuncularımız var. Heyecanlıyız. Şu an gayet güzel. Çok keyifli bir ortamımız var. Hedefler her zamanki gibi şampiyonluk" dedi. Mahmutoğlu, taraftarın yeni sezonda çok koşan bir takım izleyeceğini söyledi.