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    • Spor
    • 15.08.2020 Gazete
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    'ye üs kurdu! Hedefte , Lerma ve var

    Geçen sezon ’den Seri ve Lemina’yı alan Sarı-Kırmızlıalır 6 ve 8 numara i için gözünü yine Ada’ya dikti. Yönetim , Lerma ve ’in transferi için çalışmalarını sürdürüyor..

    Cimbom'un gözü Ada'da

    Orta alan rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, İngiltere'de yıldız arıyor... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında Seri ve Lemina transferinde olduğu gibi birkez daha Ada'ya üs kurdu. Yönetim listesinde bulunan 3 önemli isim için temaslarını tam gaz sürdürüyor.

    EKONOMİK ŞARTLAR ZORLANACAK
    Listenin     ilk sırasında Watford formasını giyen Abdoulaye Doucoure var. Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Fransız yıldız için ekonomik şartlar sonuna kadar zorlanacak.


    Doucoure geçen sezon Premier Lig'de 37 maçta forma giydi.

    MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
    Yaklaşık     15 gündür gündemde yer alan Bournemouth'lu Jefferson Lerma konusunda da çalışmalara hız verildi. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle dün görüşme yapıldı.


    JEFFERSON LERMA

    HERTHA'DA KİRALIK OYNADI
    Cimbom     son olarak da Marko Grujic'i listesine dahil etti. Geçen sezon Hertha Berlin'de kiralık oynayan Sırp yıldız için girişimler başladı.
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