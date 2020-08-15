Orta alan rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, İngiltere'de yıldız arıyor... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında Seri ve Lemina transferinde olduğu gibi birkez daha Ada'ya üs kurdu. Yönetim listesinde bulunan 3 önemli isim için temaslarını tam gaz sürdürüyor.