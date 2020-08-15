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    • Spor
    • 15.08.2020 Gazete
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    'a müjdesi

    'a müjdeli haber... Siyah-Beyazlılar'ın listesinde yer alan ile 'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı. Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı.,

    Daler Kuzyaev müjdesi
    Beşiktaş'a müjdeli haber... Siyah-Beyazlılar'ın listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile 'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı. Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı.,
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