Beşiktaş'a müjdeli haber... Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı. Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı.,
Beşiktaş'a müjdeli haber... Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı. Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı.,