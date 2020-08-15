Mensah transferinde Beşiktaş yalnız kaldı... Siyah-Beyazlılar, Kayserispor'un yıldız orta sahası için ezeli rakibi Galatasaray ile çekişiyordu. Sarı-Kırmızılılar, açık artırmaya dönen transferde geri adım attı ve transferden vazgeçti. Kartal, Mensah transferinde yalnız kaldı.

İLK ADIM KAYSERİ'DE ATILDI

Beşiktaş geçen sezonun ikinci yarısında Kayseri'de oynanan maçtan önce Sarı- Kırmızılılar'ın Başkanı Berna Gözbaşı ile masaya oturmuş ve bu transfer ile ilgili pazarlık yapmıştı.

GÖRÜŞME OLUMLU İLERLİYOR

Kısa bir süre önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı görüşme gerçekleştirdi. Transfer pazarlığı Kartal adına olumlu yönde ilerliyor.

SERGEN HOCA ONU ÇOK İSTİYOR

Kartal'da Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği Bernard Mensah, geçen sezon 26 maçta forma giydi. 5 gol atarken 8 asist üretti.

Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, Süper Lig'deki performansıyla büyük takımların dikkatini çekti.