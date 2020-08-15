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    • Spor
    • 15.08.2020 Gazete
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    Mensah tansferini bitirmek üzere!

    'un yıldız orta sahası için ezeli rakibi ile çekişiyordu. Sarı-Kırmızılılar, açık artırmaya dönen de geri adım attı ve transferden vazgeçti. , Mensah transferinde yalnız kaldı. , Kayserispor’u ikna etmek üzere

    Mensah Kartal'a kaldı

    Mensah inde yalnız kaldı... Siyah-Beyazlılar, Kayserispor'un yıldız orta sahası için ezeli rakibi Galatasaray ile çekişiyordu. Sarı-Kırmızılılar, açık artırmaya dönen transferde geri adım attı ve transferden vazgeçti. , Mensah transferinde yalnız kaldı.

    İLK ADIM KAYSERİ'DE ATILDI
    Beşiktaş     geçen sezonun ikinci yarısında Kayseri'de oynanan maçtan önce Sarı- Kırmızılılar'ın Başkanı Berna Gözbaşı ile masaya oturmuş ve bu transfer ile ilgili pazarlık yapmıştı.

    GÖRÜŞME OLUMLU İLERLİYOR
    Kısa     bir süre önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Başkanı Berna Gözbaşı görüşme gerçekleştirdi. Transfer pazarlığı Kartal adına olumlu yönde ilerliyor.

    SERGEN HOCA ONU ÇOK İSTİYOR
    Kartal'da Sergen Yalçın'ın     kadroda görmeyi çok istediği Mensah, geçen sezon 26 maçta forma giydi. 5 gol atarken 8 asist üretti.

    Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, Süper Lig'deki performansıyla büyük takımların dikkatini çekti.

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